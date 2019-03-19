المستشفى المركزي يستقبل جثامين 5 قتلى بـ"حادث أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استقبل مستشفى أوسيم المركزي، مساء الثلاثاء، جثامين 5 قتلى -بينهم المتهم- في حادث إطلاق عامل النار بشكل عشوائي على المارة بمنطقة الصفيرة.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمداخل ومخارج المستشفى، إذ دفعت بتشكيلات أمن مركزي بالتنسيق مع عناصر المباحث، تزامنا مع تواجد فريق من النيابة العامة ومباحث فرقة الشمال.

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ورد لمركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة ،أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام "محمود .م.س" 36 سنة، عامل، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة، أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بأعيرة نارية.

وحسب البيان الرسمي، بادلت القوات المتهم إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.