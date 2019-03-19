هنا وقعت مجزرة أوسيم.. "محمود" قتل 4 أشخاص و"جمل" بعد مشاجرة مع زوجته- (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

استشاط "محمود م."، (36 سنة، عامل)، غضبًا، بعدما وقعت مشاجرة بينه وبين زوجته، داخل منزلهما في شارع الصفيرة، في منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة، فقرر الانتقام بطريقته، دخل غرفته وأحضر سلاحه "بندقية آلية"، ما جعل زوجته تهرول بالفرار من أمامه، خرج من منزله وفي يده السلاح فقابل جاره "محمود"، (40 سنة)، ووجه له عدة طلقات أردته قتيلًا.

على صوت الطلقات خرجت زوجة المجني عليه "نعمة ع."، (40 سنة)، تصرخ بأعلى صوتها بعدما رأت زوجها ملقى على الأرض جثة هامدة، "قتلت جوزي"، فأطلق عليها المتهم وابلًا من الأعيرة النارية، فوقعت بجوار جثة زوجها غارقة في دمائها، ما جعل طفلهما "يوسف"، (15 سنة)، يهرول نحو والديه ليفتح المتهم عليه النار، ويتلقى طلقة في ذراعه وأخرى في "خصيته".

في الثانية عشر والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، قطع إطلاق النار الهدوء الذي يسود شارع الصفيرة بمنطقة أوسيم: "إلحقوا محمود ماسك سلاح وبيضرب في اللي رايح واللي جاي".

لم يتردد أهالي المنطقة لحظة عندما سمعوا صوت صراخ يستغيث بهم داخل الشارع الذي لم يتعدى الثلاثة أمتار، هرعوا إلى المكان، لكنهم تراجعوا فور وصولهم، بعدما رأوا "محمود" يحمل سلاحًا ويطلق النار على من يشاهده.

أحد أهالي المنطقة تواصل مع قوات الأمن، لإبلاغهم عن الواقعة، على الفور انتقل النقيب إسلام عطيتو معاون المباحث القسم إلى محل البلاغ، بصحبته قوة أمنية، وفور وصوله فتح المتهم النار عليهم، فأصيبب الضابط بثلاث طلقات نارية في البطن والقدم، بينما أصيب أمين شرطة علي صلاح بطلقة في القدم، ما جعل القوة تطلب دعمًا للسيطرة على المتهم، فانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتعاملت مع المتهم ما أسفر عن مقتله.

"قتل 4 أشخاص وجمل كان مربوط في الشارع، وأصاب 3 آخرين"، قالها أحد شهود العيان قبل أن يكمل حديثه لمصراوي "ماحدش يعرف إيه اللي حصل، محمود طلع من بيته ماسك سلاح ودور الضرب في كل اللي قابله".

تقول إحدى الجيران لمصراوي، إن المتهم وعائلته، جاءوا إلى المنطقة منذ 7 سنوات، "هو بنا البيت من 7 سنين واتجوز"، موضحة بأن المتهم لديه من الأطفال 4، "بنت و3 أولاد".

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وبعد انتهاء الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى أوسيم، تحول المكان إلى ثكنة عسكرية، شيء من الخوف يسيطر على أهالي المنطقة، فكلما اقترب أحد للاستفسار عما حدث لا يجيب: "ما نعرفش حاجة".

تحركات متوترة وترقب، هكذا ظهرت منطقة الصفيرة، حركة لا تتوقف من أفراد فريق قسم الشرطة، صمت يقطعه على فترات متباعدة صوت "سارينة" دورية شرطية تجوب المنطقة، سيارات أمنية داخل الشارع الضيق، قيادات أمنية توافدت بالمنطقة من أجل التحقيق في الواقعة.

فيما عاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث رفقة رجال المعمل الجنائي في حضور قيادات مديرية أمن الجيزة.

وكان بلاغًا ورد إلى مركز شرطة أوسيم يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة ، أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وانتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام "محمود .م.س" 36 سنة، عامل، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبري الصفيرة، أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بأعيرة نارية.

وقامت القوات بمبادلته النيران مما أدى إلى وفاته، وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.