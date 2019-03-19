افتتاح معرض خيري لطالبات الأزهر بكلية "طب البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شهد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور أشرف عطية البدويهي نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس كلية طب البنات بمقر الكلية داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر.

وثمن رئيس الجامعة الجهد المشهود الذي تقوم به إدارة الكلية بقيادة الدكتورة نيرة حسن مفتاح، عميدة الكلية، والدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مريم أبو شادي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

أشاد المحرصاوي بالنهضة التي تشهدها الكلية على كافة المستويات، والتي على اثرها تمكنت الكلية من الحصول على شهادة الجودة والاعتماد، وكانت أول كلية يتم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عام ٢٠١٤م.

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وفي هذا الإطار كرّم رئيس الجامعة عدد من أساتذة الكلية الذين ساهموا بشكل كبير فى النهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية والارتقاء برسالة الكلية على المستوى البحثي والمجتمعي.

وعلى هامش الزيارة، دشن "المحرصاوي" معرضا خيريا لطالبات الكلية بالمجان خدمة للطالبات.

جدير بالذكر أن هذا المعرض الخيرى يعد الثالث الذى تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لخدمة الطلاب والطالبات بمختلف كليات جامعة الأزهر.