لجنة "نقل النواب" تستمع لشكاوى المواطنين داخل قطار بالأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، محطتي قطار سيدي جابر، ومصر، ضمن جولة اللجنة في محافظة الإسكندرية، بمشاركة رزق راغب ضيف الله، وكيل لجنة النقل، وجمال آدم، وسامح السايح، أعضاء اللجنة.

وحرص نواب لجنة النقل، على استقلال القطار من محطة سيدي جابر إلى محطة مصر، للتعرف على شكاوى المواطنين، والتي تمثل أغلبها في تأخر القطارات عن مواعيدها بشكل متكرر، وهو الأمر الذي يتسبب في زحام شديد في أوقات الذروة.

وداخل القطار استمع هشام عبد الواحد، ونواب اللجنة، لمشكلة أخرى من المواطنين تمثلت في أن السعر المدون على التذكرة غير الذي يتم تحصيله من المواطنين.

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وأوضح أحد المحصلين، أن السبب في ذلك يرجع إلى زيادة سعر تذكرة الركوب، وكان هناك ما يقرب من 2 مليون تذكرة مطبوعة.

ورصدت اللجنة غياب التأمين فيما يتعلق بدخول المحطات والخروج منها، فضلا عن سوء الخدمات داخل القطارات مما يسبب مشكلات كبيرة، بسبب تهالك الأبواب والشبابيك.

رافق اللجنة في الجولة التفقدية، أحمد مهني، مدير محطة سيدي جابر، والمهندس جمال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد، والمهندس متولي عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للمحطات، وعدد من قيادات شرطة النقل.