الأوبرا تنظم احتفالية بمناسبة عيد الأم.. الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية بمناسبة عيد الأم، بمشاركة طلاب فصول كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، وذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن برنامج الحفل الذي يقوده المايسترو محمد عبدالستار مختارات من الأعمال التي تحتفي بهذه المناسبة إلى جانب عدد من المؤلفات الوطنية من بينها (حيوا العلم، البداية، تعظيم سلام، علمونا في مدرستنا، ست الحبايب، أم العيال، أحن قلب، المدن يا نور جديد، أمي ثم أمي، تعرف تتكلم بلدي، مصر يا أم الدنيا، فيها حاجة حلوة، يا شباب آن الآوان وحبيبتي يا مصر)، من أداء كل من أحمد فريد وأحمد السواحلى وزياد وكرمة ومازن وأسماء الدسوقي وولاء عبد الرحمن وأحمد الهواري ومجدى الحسيني وكلارا، وغيرهم كما سيتم رثاء الدكتورة نادية عبد العزيز مدرب كورال الغناء بالمركز والتي غيبها الموت مطلع الشهر الجاري.

يذكر أن مركز تنمية المواهب يهدف إلى الارتقاء بالتذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، كما يقوم بالتدريس به مجموعة من الأساتذة الأكاديميين المؤهلين لاكتشاف المواهب وصقلها.