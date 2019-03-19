فرج عامر يطالب بفرض غرامات كبيرة للمعتدين على النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وذلك لإزالة التعديات على نهر النيل بعدة محافظات.

وقال فرج عامر في بيان اليوم، إن الحملة من بدايتها نجحت في تنفيذ قرارات إزالة بحق 45098 مخالفة على نهر النيل، وذلك لحماية النيل وأملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف.

وطالب عامر بفرض غرامات باهظة على المتعدين على مياه النيل وأراضيه، وأن يتم تحميلهم تكلفة الهدم كاملة.