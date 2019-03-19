ننشر جداول امتحانات نهاية العام للنقل الإعدادي والثانوي بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الإعدادي والثانوي. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 27 من أبريل المقبل.

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