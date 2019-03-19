شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على 45 متهمًا بـ«تفجير أبراج الضغط العالي» 30 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة ٣٠ أبريل للنطق بالحكم على ٤٥ متهما من بينهم 10 هاربين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية تفجير أبراج الضغط العالي». صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وسكرتارية أيمن القاضي. كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

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