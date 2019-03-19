شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سيكو » يكشف تفاصيل إنتاج أول ماكينة دفع إلكتروني مصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة «سيكو مصر»، تفاصيل إنتاج اول ماكينة دفع إلكتروني مصرية الصنع خلال الشهر المقبل.
وقال سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «مصر مقدمة على عصر التحول الرقمي والشمول المالي، مما يبرز أهمية دور ماكينات الدفع الإلكتروني»، مشيرا إلى أن نسبة المكون المصري الداخل في صناعة ماكينات الدفع الإلكتروني تصل إلى 40%.
وتابع سالم: «سيتم إنتاج أول ماكينة دفع إلكتروني خلال شهر أبريل، حيث ستتواجد في جميع البنوك والمنافذ المعنية»، مردفا: «ماكينات الدفع الإلكتروني ستكون أكثر تطورا من المتواجدة حاليا».
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