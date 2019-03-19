شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ 77% من أعمال الخطة الاستثمارية لموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس الهيئة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة حيث بدأ الجلسة بتوجيه الشكر للواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس الهيئة السابق، على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الهيئة مما أدى لحدوث طفرة في اعمال التطوير بموانئ البحر الأحمر وزيادة الإيرادات.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات الهامة ومنها طلب شركة مكة للتوكيلات الملاحية لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن البضائع العامة بميناء سفاجا ووافق المجلس على الترخيص للشركة طبقا للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 مع التزام الشركة بكافة القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى وما يطرأ عليها من تعديلات.

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كما ناقش المجلس تعديل فئات قرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن تحصيل نفقات إعادة الشيء لأصله عن الوقائع التي ترتكب داخل الموانئ التابعة للهيئة وذلك نظرا لزيادة الأسعار وتكلفة إعادة الشىء لأصله وافق على تعديل الفئات للحفاظ على المظهر العام للموانى ووضع آلية لضبط سلوك الأفراد المترددين والحد من الوقائع التي تضر بالبيئة والسلامة.

ووافق المجلس على زيادة فئات تعريفة الخدمات البحرية المؤداة لسفن شركة الجسر العربى المملوكة لها أو المشغلة بمعرفتها بنسبة 8 % اعتبارا من 1/1/2019 وبنسبة 5 % اعتبارا من 1/1/2020 بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في القاهرة بحضور وزراء النقل بمصر والأردن والعراق.

كما استعرض صالح تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2018/2019 التي بلغت 77% عن الفترة من 1/7/2018 حتى 28/2/2019 وتحقيق 660 مليون جنيه إيرادات و366 مليون جنيه فائض أرباح خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/12/2018 وكذلك حركة تشغيل الموانئ خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/1/2019 حيث تم تداول 3 أطنان بضائع عامة.