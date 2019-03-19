شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف إجراءات «الصحة» للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت خطة مع وزارة الصحة لبحث تنفيذ مرحلة جديدة لمبادرة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على فيروس سي، إلى جانب مبادرة المليون أفريقي.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «اليوم تم وضع آلية لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة القضاء على فيروس سي على جزءين»، متابعًا: «الجزء الأول يتم تطبيقه داخل مصر على اللاجئين من دول شقيقة يعيشون داخل مصر، وسنعمل بالتوازي لتطبيق الجزء الثاني من الآلية على المواطنين من خارج مصر».

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم حصر العينة المستهدفة من خلال التعاون مع سفارات الدول الشقيقة مثل: جنوب السودان، وسوريا، والعراق، بجانب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، متابعًا: «سيتم إبلاغهم بأسماء وعناوين المستشفيات التي سيتم بها إجراء الفحوصات، وسيكون هناك مستشفيان بحد أدنى في كل محافظة، ويزيد الرقم في المحافظات الأكثر تمركزًا»، مؤكدًا أن المبادرة لا تنحصر فقط على الأفارقة، وإنما تشمل ضيوف مصر على أرضها.

وأشار «سعد» إلى أنه سيتم التعامل مع ضيوف مصر بنفس الطريقة تعامل مع المواطنين المصريين المستفيدين من حملة «100 مليون صحة»، متابعًا: «الكشف والعلاج مجانيان، ولا توجد دولة في العالم تعامل ضيوفها مثل هذه المعاملة»، مردفًا: «إحنا الدولة الوحيدة التي لا تضع اللاجئين في مخيمات».

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن مبادرة علاج مليون أفريقي، ستتم من خلال توجيه قوافل طبية للدول الأفريقية، بنفس تجهيزات مبادرة «100 مليون صحة»، موضحًا أن المبادرة ستستهدف الدول الأكثر احتياجًا من ناحية الفقر ونسبة انتشار المرض.