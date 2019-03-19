شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تكشف أسباب اختفاء مرض «أنفلونزا الطيور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، إن المركز القومي للبحوث نجح في التوصل إلى أزمة أنفلونزا الطيور، عبر إنتاج اللقاح المناسب لعلاج الفيروس، سنويا، بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وتابع رفعت خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «هناك مشروع قانون يناقش في مجلس النواب، لإنشاء هيئة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار»، مشيرا إلى أن مصطلح المبتكرين والنوابغ يشمل جميع المراحل العمرية، سواء أنهى الشخص المرحلة الجامعية أم لا.
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