شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 1591 مواطنًا بقرعة الحج في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز 1591 مواطنا بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، بفرصة حج من بين 8883 مواطنا تقدموا برغبتهم في الحج هذا العام، واختارت القرعة عدد 159 من كبار السن تم اختيارهم بالتزكية من سن 75 سنة حتى 106 سنوات بالإضافة إلى 1432 فرصة حج لمتقدمي مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالإضافة إلى 25% احتياطي بعدد 398 مواطنا في قائمة الاحتياطي.

Advertisements

وقدم الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، التهنئة للمواطنين الفائزين ضمن قرعة حج الداخلية هذا العام، ووجه الشكر لوزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة ومديرية أمن الدقهلية على ما يبذلونه من جهد بتوفير رحلة حج آمنة ومريحة للحجاج.

فيما أكد محافظ الدقهلية أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين ومن بينها حج القرعة الذي يعد احتفالا سنويًا في الأراضي المقدسة.

من جانبه، أكد اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، أن الوزارة تقدم كل التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن أداء فريضة الحج بسهولة ويسر، وقدم التهنئة للمواطنين الذين سيتم اختيارهم لأداء الفريضة بالقرعة العلنية.