شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: مصر الدولة الوحيدة التي لا تضع اللاجئين في مخيمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تضع اللاجئين في مخيمات.

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وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «اليوم تم وضع آلية لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة القضاء على فيروس سي على جزءين»، متابعًا: «الجزء الأول يتم تطبيقه داخل مصر على اللاجئين من دول شقيقة يعيشون داخل مصر، وسنعمل بالتوازي لتطبيق الجزء الثاني من الآلية على المواطنين من خارج مصر».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه سيتم حصر العينة المستهدفة من خلال التعاون مع سفارات الدول الشقيقة مثل: جنوب السودان، وسوريا، والعراق، بجانب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، متابعًا: «سيتم إبلاغهم بأسماء وعناوين المستشفيات الذي سيتم بها إجراء الفحوصات، وسيكون هناك مستشفيان بحد أدنى في كل محافظة، ويزيد الرقم في المحافظات الأكثر تمركزًا»، مؤكدًا أن المبادرة لا تنحصر فقط على الأفارقة، وإنما تشمل ضيوف مصر على أرضها.

وأشار «سعد» إلى أنه سيتم التعامل مع ضيوف مصر بنفس طريقة التعامل مع المواطنين المصريين المستفيدين من حملة «100 مليون صحة»، متابعًا: «الكشف والعلاج مجانيان، ولا توجد دولة في العالم تعامل ضيوفها مثل هذه المعاملة».