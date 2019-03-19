شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم العالي: مصر من أعلى الدول في إنتاج البحث العلمي خلال 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، إن مصر تقدمت في الإنتاج البحثي خلال عام 2018، نتيجة التشجيع على نشر الأبحاث العلمية.

وأضاف «رفعت»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تعليقًا على تقدم مصر 10 مراكز في مؤشر الابتكار العلمي: «مصر وباكستان من أعلى الدول في زيادة نمو الإنتاج البحثي في سنة 2018»، متابعًا: «منذ فترة نشجع الباحثين على النشر العلمي المتميز، وزيادة الأبحاث المنشورة، وقد ساعد ذلك على أن تكون مصر من أكبر الدول في الإنتاج البحثي».

وأكد أن وجود بنك المعرفة أتاح لأول مرة في العالم جميع الدوريات العلمية للباحثين مجانًا، متابعًا: «الباحث يقدر يطلع على كل الأبحاث في مجاله وهو جالس في مكانه بالبيت».