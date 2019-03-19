شكرا لقرائتكم خبر عن «إنترفاكس»: روسيا بدأت إنتاج مقاتلات «سوخوي-35» لصالح مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن روسيا بدأت بالفعل إنتاج مقاتلات من طراز سوخوي-35 متعددة الأغراض لصالح مصر.

وقال مصدر للوكالة الروسية تعليقا على الأنباء المتداولة حول توقيع صفقة توريد مقاتلات سوخوي-35 لصالح مصر إن «إنتاج الطائرات لمصر جار بالفعل».

وأشارت الوكالة إلى أن الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني وشركة روس أوربورن إكسبورت، لم تعلقا على هذه المعلومات.

Advertisements

وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة في المجمع الصناعي الدفاعي الروسي، أن موسكو والقاهرة قد أبرمتا صفقة لتزويد مصر بأكثر من 20 مقاتلة «سو-35» ثقيلة حديثة وذخائرها.

وسيتم تسليم المقاتلات للجانب المصري خلال عامي 2020 و2021، لتعزز من قوة الطيران المصري، خاصة وأنه يطلق عليها «ملكة المقاتلات»، بسبب سيطرتها الجوية وتفوقها.

وصممت مقاتلة «سو-35» للتفوق الجوي، حيث يمكنها حمل ما يصل إلى ثمانية أطنان من القنابل والصواريخ في 12 نقطة تعليق، وفي الاشتباك الجوي لديها قدرة فائقة على المناورة، كما أن لديها خصائص تلبي متطلبات الجيل الخامس من الطائرات، ومزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

و«سو-35»، مقاتلة متعددة المهام من الجيل «4++»، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات «سو-27» من تصميم مكتب «سوخوي»، وينتجها مصنع «إركوتسك» لصناعة الطائرات، وحصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها.