شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 تلاميذ بتسمم غذائى بسبب وجبة مدرسية توزعها «التربية والتعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة بنى سويف، خلال الساعات الماضية، حالة من الترقب بعد أن استقبل مستشفى الواسطى المركزى والوحدة الصحية بمستشفى قمن العروس، 9حالات تسمم بسبب فطيرة المدارس التي تم توزيعها على الطلاب بمدرسة قمن العروس بمركز الواسطى، واصيبوا بحالات إعياء وسخونة واشتباه بالتسمم بعد تناولهم «الفطيرة» التي تم تسليمهم لهم من قبل مسئولى المدرسة.

وقطع محافظ بنى سويف جولته الافتتاحية لعدد من مدارس مركز بنى سويف بمناسبة احتفالات بنى سويف بالعيد القومى 15 مارس مع وكيل وزارة التعليم محمد حسام، للاطمئنان على حالة التلاميذ.

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وأمر المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تسمم التلاميذ بمدرسة قمن العروس الابتدائية، والوقوف على صلاحية وجبة الفطائر التي تم توزيعها من قبل مسؤولى المدرسة على التلاميذ.

وكان المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف انتقل إلى مستشفى الواسطى المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية لـ 9 تلاميذ من مدرسة قمن العروس الابتدائية المشتركة،لإصابتهم بمغص معوى وإسهال وقئ (تلبك معوي)،وتم نقلهم للمستشفى لتلقيهم العلاج اللازم ،حيث تأكد المحافظ بنفسه من توافر كافة أوجه الرعاية الطبية لهم ،وأن حالتهم الصحية مستقرة، وتبادل الحديث مع التلاميذ وأولياء أمورهم، حيث سيتم خروج التلاميذ المصابون خلال ساعة أو ساعتين لاستكمال التحاليل الطبية الشاملة التي تقوم بها مديرية لصحة للوقوف بدقة على أسباب الشكوى المرضية للتلاميذ.

واستفسر المحافظ من وكيل وزارة الصحة«الذي رافقه خلال الزيارة»عن الوضع الصحي والملابسات المؤدية لشكوى التلاميذ ،حيث أوضح عبدالناصر حميدة وكيل الوزارة أنه ،فور الإبلاغ عن الحالات، تم اتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها «اشتباه في تسمم غذائي» وما يستلزم من إجراء فحوصات وعمل تحاليل شاملة وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب ،مؤكدا على أنه ثبت بعد الفحوصات الأولية أن الحالات عبارة عن تلبك معوي وليس تسسم غذائي، مشيرا إلى إن عدد 500 طالب تناول الوجبات المدرسية اليوم ولم يشتكي اإلا 6 تلاميذ بمشكلات بالمعدة وهذا يجعلنا مبدئيا نستبعد وجود تسمم غذائي بسبب الوجبات، مضيفا أنه تم ارسال عينات من 100 وجبة تم جمعها من التلاميذ قبل تناولها وذلك لمزيد من الإطمئنان وتحديد السبب الفعلي.

كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتحديد السبب الفعلي لتعرض بعض التلاميذ لمشكلات صحية في هذه المدرسة، حيث استعرض وكيل الوزارة للمحافظ كافة الإجراءات المنفذة والتي تضمنت أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وبقايا الوجبات الغذائي التي تم تناولها اليوم، وتم ارسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية بالإضافة إلى توجيه فرق لمصنع الأغذية ومنازل أسر التلاميذ لإجراء التقصي الوبائي ومعرفة ما تم تناوله بجانب الوجبة المدرسية.