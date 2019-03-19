شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الاشتباكات بين الشرطة وأهالي ضحايا «حادث أوسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت اشتباكات بين أهالي ضحايا حادث قتل مواطن لوالديه ونجله بالرصاص في منطقة الصفيرة بمركز أوسيم شمال الجيزة، وقوات الأمن أمام مستشفى أوسيم المركزي.

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ودفع الأمن بمزيد من القوات للسيطرة على الاشتباكات العنيفة، بسبب رغبة الأهالي في اقتحام المستشفى والحصول على جثامين ذويهم.

كما وصل النائبان عن أوسيم، محمود الصعيدي وأحمد يوسف، إلى المستشفى لمتابعة الموقف عن قرب.

كما كشف شاهد عيان عن أن «القاتل يبلغ من العمر 30 عامًا، عامل، وأنه مؤخرًا أصيب بمرض نفسي بعد تعاطيه المخدرات، وأنه أطلق النار عشوائيًا على والديه، ونجله الذي يبلغ من العمر 5 سنوات».