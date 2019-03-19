شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مدارس المتفوقين تحصد 16 ميدالية في معرض «ISEF» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصلت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM على المراكز الأولى في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «ISEF»، فضلا عن تصعيد 3 مشروعات للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتمثيل مصر.
وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار اهتمام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات العلمية.
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إننا حريصون على المشاركة في المسابقات العلمية، حيث شارك 163 مشروعا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «ISEF»، والتي أقيمت فعالياته بمكتبة الإسكندرية، وتم تصعيد 5 مشروعات للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF بأمريكا.
وأضاف حجازي أن طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية حصلوا على المركزين الأول والرابع، كما حصلت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالدقهلية على المركز الثاني.
وأشار حجازي إلى أن إجمالي ما حصدته مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM هي 6 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية وميدالية برونزية وجائزة خاصة.
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