شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين المتغيبين في 6 مراكز شباب للشئون القانونية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أحال محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين المتغيبين في6 مراكز شباب للشئون القانونية. جاء ذلك خلال قيام لجنة المتابعة اليوم الثلاثاء، بمتابعة مراكز شباب إدارتي شباب شبرا والخانكة وتبين خلالها عدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية. Advertisements كما اجرت اللجنة زيارة لمركز شباب ميت نما وبيجام ومساكن اسكو التابعة لادارة شباب شبرا ومركز شباب الخصوص وكفر حمزة التابعة لادارة شباب الخانكة والتي وجدت جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها في غياب بعض العاملين. وشملت جولة المتابعة أيضا مركز شباب سرياقوس وسندوة والمنايل وعرب العليقات التابعة لادارة شباب الخانكة وتأكدت لجنة المتابعة من انضباط العمل وممارسة الأنشطة بالمراكز. وقال وكيل الوزارة، إن تلك المتابعات المفاجئة تاتي في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وخطة المديرية التي تهدف إلى التأكيد على ضرورة تقديم خدمات أفضل للشباب والتزام العاملين بالمراكز والسعي الدائم لجذب الشباب لممارسة الأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية والثقافية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحالة العاملين المتغيبين في 6 مراكز شباب للشئون القانونية في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.