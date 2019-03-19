شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تعلن الإعلان عن وظائف قيادية جديدة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الإعلان عن حاجة المحافظة لشغل وظائف بمسميات رئيس وحدة محلية قروية- نائب رئيس مركز / مدينة / حي وفقا للشروط التي سيعلن عنها لاحقاً وعلي أن يتم الاختيار من خلال لجنة متخصصة سيتم اختيارها على أعلي مستوي وبعد إجراء الاختبارات الشفهية والتحريرية للمتقدمين وبمراعاة قدراتهم العلمية وخبراتهم الوظيفية ورؤية كل منهم للتطوير والسمات الشخصية لكل متقدم وبما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية في الاختيار.

ووجه المحافظ الادارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بتوفير كل البيانات والمعلومات عن طبيعة الوظائف المعلن عنها لمن يرغب في التقدم لشغل أي منها بما يسمح لكل منهم بإعداد مقترحاته لتطوير الأداء حال تقدمه لشغل تلك الوظيفة.