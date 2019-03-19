شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح ملتقى تطوير التعليم الفني: قاطرة الوطن نحو التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، ملتقى التعليم الفني، في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي 31 مارس الجاري.

والمتلقى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة (قطاع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في قصر ثقافة الجيزة، بعنوان «التعليم الفني قاطرة الوطن نحو التنمية»، لبحث المشكلات التي تواجه التعليم الفني في مصر ودوره في التنمية الصناعية، من خلال عدد من الجلسات الحوارية.

وقال «راشد» إن الاهتمام بالتعليم وتطويره يعد من الجوانب الهامة لأي دولة تسعى إلى التقدم والنهوض في شتى المجالات، لافتا أن التعليم الفني والمشاكل والمعوقات التي يواجهها يجب أن تأتى على أولوية اهتمامات الدولة والقائمين على المنظومة التعليمية لما للتعليم الفني من أثر بالغ في النهوض بالمجالات الصناعية والزراعية والتجارية.

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وأضاف أن أهم المشكلات التي تواجه التعليم الفني هي النظرة السلبية من بعض أولياء الأمور تجاه التحاق أبنائهم به، وكذلك قلة التدريبات المقدمة للطلاب وعدم ربطها الفعلي باحتياجات سوق العمل.

وأوضح محافظ الجيزة أن اتجاه الدولة الفترة المقبلة يسير نحو الارتقاء بمنظومة التعليم الفني وتقديم البرامج التدريبية وربطها بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، بعد ثبوت دور التعليم الفني في تقدم عدد من الدول كانت تعاني اقتصاديا في الماضي، وكذلك لخلق المزيد من فرص العمل بالمستقبل.

وبدأت فعاليات الملتقى بافتتاح المحافظ لمعرض شامل لمنتجات التعليم الفني بالجيزة، وتقديم لأعمال مجموعة من الطلاب المخترعين.

وشارك المحافظ الافتتاح الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، ومستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ورئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.