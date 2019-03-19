شكرا لقرائتكم خبر عن «بالطو» للسيدات و«بدلة» للرجال.. الوادي الجديد تختار زي المعلمين الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نتيجة إستبيان إختيار الزي الموحد للمعلمين والمعلمات بمدارس المحافظة، والذي أسفرت عن إختيار بدلة سوداء للمعلمين وبالطو لون أسود للمعلمات.

صرح بذلك الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، والذي أكد بأن طرح الأستبيان تم بناء على توجيهات المحافظ لتحديد رغبه المعلمين والمعلمات في إختيار الزي واللون الذي يناسبهم، مضيفاً بأن الأستبيان أستهدف عدد 12460 معلم ومعلمة بكافة مدارس المحافظة، وافق منهم عدد 10374 على الزي الموحد، وتم طرح عدد 3 أختيارات وجاء التصويت الاعلي نسبة لأختيار ( بدلة كاملة ) لون أسود لزي المعلمين بأصوات 2280 معلم، أما زي المعلمات فذهب التصويت الأعلي نسبة لأختيار ( بالطو ) لون أسود بأصوات 2274 معلمة.

وأشارالتداوي بأن المحافظ شدد على ضرورة تنفيذ الزي الموحد من خلال التعاقد مع أحد شركات الأزياء الراقية لضمان جودة الخامة والتصميم الراقي.