شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطرح 150 فرصة عمل كـ«رفيق مسن» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن فتح باب التقديم لبرنامج «تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب للعمل كرفيق مسن»، والذي يستهدف تأهيل 150 شابا وفتاة، في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بملف كبار السن.

وصرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الاهتمام برعاية المسنين وكبار السن أحد أهم محاور عمل الوزارة ليس فقط في دور الرعاية، ولكن أيضا من خلال توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن والذى يعد أحد أهم برامج الوزارة في 2019.

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وقالت «والي» إنه تم تشكيل لجنة عليا لشؤون كبار السن تجتمع بشكل دورى لدراسة مشكلات وقضايا كبار السن وتقدم مقترحات وتتابع تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لدعم كبار السن، فضلا عن أن برامج الوزارة تضع كبار السن على رأس أولوياتها ومنها برنامج كرامة للدعم النقدي وبرنامج الضمان الاجتماعي، فضلا عن الأندية الاجتماعية للمسنين.

من جانبها، أوضحت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج رفيق المسن يأتى تفعيلا وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة والمعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية، ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة في هذا المجال.

وأشارت الألفى إلى أنه قد تم فتح باب التقديم للالتحاق، في الفترة من 17 مارس حتى الرابع من أبريل القادم للشباب الراغب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية فقط وهي محافظات المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج ويمكن للراغبين الاطلاع على الشروط اللازمة والتقديم وإرسال السير الذاتية من خلال الرابط التالى: https://goo.gl/forms/mpcLw3G8VEARjmsa2، ومن المقرر أن يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى باجتياز البرنامج التدريبى على تقديم خدمات رعاية المسنين كما سيتم توفير فرص عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدا من 4000 جنيه.

وأضافت أنه تم إعداد منهج تدريبى موحد وشامل لرفيق المسن ومن المقرر بدء البرامج التدريبية وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة، والتي من بينها أن يكون الشاب أو الفتاة مصري الجنسية ويتراوح السن من 18 -45 عام حاصل على ثانوية عامة أو ما يعادلها خالى من الأمراض الجسدية والنفسية.