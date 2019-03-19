شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان السويسرى يوافق على السماح بإعادة ترحيل المتطرفين إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن البرلمان السويسري وافق على السماح بإعادة ترحيل المتطرفين إلى بلادهم، مؤكدًا على أن الخوف من تعرض المتطرفين للتعذيب فى بلادهم لا يمنع من ترحيلهم.

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