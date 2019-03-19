شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مصرى عمانى يؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلبية لدعوة كريمة من يوسف بن علوى بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان قام سامح شكرى وزير خارجية جمهورية مصر العربية بزيارة لسلطنة عُمان خلال الفترة من 18 – 19 مارس الجارى.

وفى جو سادته روح المودة والإخاء وتعبيراً عن عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من علاقات راسخة وطيدة، عقدت اللجنة العُمانية – المصرية المشتركة دورتها الرابعة عشر فى مسقط اليوم الثلاثاء برئاسة يوسف بن علوى بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان، وسامح شكرى وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين فى البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة، وعبرا عن ارتياحهما للمستوى الذى وصلت إليه، وأكدا على المضي قدماً للعمل نحو تعزيز التعاون الثنائي فى كافة المحالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والقضائية، والتنموية، وفى المجالات التربوية والتعليمية، والقوى العاملة، والخدمة المدنية، وغيرها من المجالات الأخرى التى من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما.

وجدد الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك القائم على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وحُسن الجوار، والهادف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة بالمنطقة العربية، وأعربا فى هذا الصدد عن تضامنهما مع القضايا العربية العادلة، والوقوف ضد كل المحاولات الرامية إلى المساس بالسيادة الوطنية ووحدة الدول العربية وأمنها واستقرارها.





ونوّه الجانب المصرى بالدور الذى تضطّلع به سلطنة عُمان، تحت قيادة السلطان قابوس بن سعيد المعظم دعائم الأمن والسلم فى محيطها الإقليمي والدولي، ومن جانبه ثمّن الجانب العُماني الدور الريادي الذى تعلبه جمهورية مصر العربية، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدؤوبه فى تثبيت دعائم السلم والأمن والتنمية فى القارة الأفريقية.

وجدد الجانبان رفضهما للتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأياً كانت مبرراته ودوافعه ووسائله، كما أكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته، داعين فى الوقت ذاته إلى تعزيز قنوات الحوار بين الدول والشعوب، وإعلاء قيم المساواة والتسامح والتعايش.

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وتأكيداً على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين وقع الجانبان مذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية فى المجالات التالية:

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بسلطنة عُمان ووزارة الصحة بجمهورية مصر العربية.

برنامج تنفيذي بين وزارة البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عُمان ووزارة البيئة بجمهورية مصر العربية (للأعوام 2019 – 2020م).

برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان ووزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية (للأعوام 2019 – 2021م).

برنامج تنفيذى بين وزارة القوى العاملة بسلطنة عُمان ووزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية (للأعوام 2019 – 2020م).

برنامج تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المُطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

وفى ختام أعمال اللجنة عبر سامح شكرى وزير الخارجية المصرى عن شكره وتقديره والوفد المرافق على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة مقدماً الدعوة ليوسف بن علوى بن عبد لله الموقر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان وأعضاء اللجنة بالجانب العُماني لزيارة جمهورية مصر العربية للمشاركة فى اجتماعات الدورة القادمة.