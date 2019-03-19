شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء بعد مذبحة أوسيم والمعمل الجنائي يتحفظ على فوارغ الطلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الهدوء بمنطقة كوبري الصفيرة بأوسيم بعد مقتل 4 أشخاص على يد شاب، وإصابته ضابط وأمين شرطة، ليلقى مصرعه عقب ذلك اليوم الثلاثاء، حيث تمركزت قوة أمنية أمنية بموقع الحادث.

وتوافد أهالي الضحايا على المشرحة لإنهاء إجراءات الدفن، فى لوقت الذى انتقل فيه خبراء المعمل الجنائى لمحل الواقعة لإجراء المعاينة، حيث تم العثور على فوارغ الطلقات وتم التحفظ عليها.

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تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص الأعيرة النارية مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل أطلق النار مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وخلال محاولة القوة الأمنية السيطرة على المتهم أطلق العامل النار مما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة، ولقى المتهم مصرعه خلال تبادل إطلاق النار.