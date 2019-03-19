تجديد حبس "ملك الكاشف" 15 يومًا بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس ملك الكاشف 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2018. وقال عمرو محمد، محامي "الكاشف" في تصريحات صحفية سابقة، إن النيابة أسندت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية فيس بوك" لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا بهدف الإخلال بالنظام العام.

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