مصدر أمني يكشف حالة الضابط المصاب في "حادث أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول إن النقيب عمرو عطيطو، معاون مباحث أوسيم، خضع لعملية جراحية مساء اليوم الثلاثاء؛ إثر إصابتها برصاص عامل في تبادل إطلاق النار.

أضاف المصدر أن الضابط غادر غرفة العمليات، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة حيث يخضع للملاحظة الدقيقة من قبل الفريق الطبي المعالج.

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ونشر زملاء وأصدقاء الضابط الشاب صورا له عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر"، داعين الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل".

ورد لمركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة ،أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام "محمود .م.س" 36 سنة، عامل، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة، أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بأعيرة نارية، فبادلته القوات النيران، مما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.