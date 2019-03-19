تأجيل محاكمة "مرسي" و28 آخرين في اقتحام الحدود الشرقية لـ 24 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و 28 آخرين في اقتحام الحدود الشرقية، لجلسة 24 مارس لاستكمال فض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.