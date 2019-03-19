جثامين ودماء على الأرض.. لقطات جديدة من موقع "حادث أوسيم" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وصابر المحلاوي:

رائحة الجثث تطبق المكان، دماء عطرة اختلطت بالأرض، حسرة ومرارة تسيطر على الجميع، الحزن يكسو القلوب، رجال الشرطة يطوقون المنطقة، تصف هذه الكلمات الأوضاع الحالية بمنطقة الصغيرة في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، بعد إطلاق عامل النار عشوائيا على المارة، اليوم الثلاثاء.

ويعاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث رفقة رجال المعمل الجنائي في حضور قيادات مديرية أمن الجيزة.

ورد لمركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة ،أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

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انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام "محمود .م.س" 36 سنة، عامل، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة، أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بأعيرة نارية.

وقامت القوات بمبادلته النيران مما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.