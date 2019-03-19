"جولات صباحية ومسائية".. تفاصيل الاجتماع الأول لـ"الوزير" مع قيادات الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات التابعة للهيئة بمقر الهيئة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

في بداية الاجتماع، أشاد وزير النقل بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الطرق والكباري في تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وذلك برئاسة المهندس عادل ترك.

ووصف الوزير، عادل ترك بأنه أحد أفضل المهندسين العاملين في هذا المجال، وله دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات، وأن الفترة القادمة ستشهد استمرار توفير كل الدعم لرئيس وقيادات الهيئة لاستكمال هذه المشروعات، بما يساهم في استكمال الطفرة الكبيرة لهذا المجال في مصر، والذي كان من نتائجه تقدم مصر في مجال جودة الطرق وفقًا لتصنيف التنافسية الدولية.

وأصبحت مصر في المركز 75 على مستوى العالم عام 2018، بعد أن كانت في المركز الـ 118 عام 2014، حسبما ذكرت الوزارة في بيان اليوم.

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استعرض وزير النقل المشروعات التي تنفذها الهيئة (مشروعات الطرق والكباري/مشروعات الاستثمار والصيانة)، والتي يبلغ عددها 321 مشروعًا بتكلفة إجمالية 36.6 مليار جنيه، وكذلك معدلات التنفيذ الخاصة بها والتي يدخل ضمنها 136 مشروع طرق (مشروعات قومية / استثمار / صيانة)، وتشمل 8 مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1100 كم و26 مشروع ازدواج وإنشاء جديد بإجمالي أطوال 630 كم، و99 مشروع صيانة بإجمالي أطوال 2188 كم.

بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 5.6 كم، بالإضافة إلى مشروعات الكباري التي يتم تنفيذها والتي تشمل 7 محاور على النيل و8 كباري علوية، بالإضافة إلى صيانة 170 كوبري علوي وسطحي ومتحرك.

كما تم استعراض عدد من المشروعات المخطط الانتهاء من تنفيذها عام 2020، والتي تشمل 8 مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1051 كم، وعدد 2 مشروع طرق بإجمالي أطوال 150 كم، بالإضافة إلى 4 محاور على النيل.

ووجه وزير النقل بضرورة الاستمرار في الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة والمعدات والصيانة الدورية لها والالتزام بالجداول الزمنية لكافة المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالمية، وأن تتم أعمال صيانة شبكة الطرق الحالية على مدار الساعة، حيث أوضح الوزير أن أعمال الصيانة ستكون بشكل مكثف؟

وأشار إلى القيام بجولات لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية، وستكون هذه الجولات صباحية ومسائية مع المتابعة المستمرة من خلال التقارير الفنية لمعدلات التنفيذ.