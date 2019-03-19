مؤتمر طب عين شمس السنوي يناقش تدويل التعليم العالي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن تدويل التعليم العالي أصبح ضرورة ملحة لمختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، نظرًا لانعكاسه على كافة مخرجات العملية التعليمية والأكاديمية والبحثية.

وأضاف المتيني في كلمته بالمؤتمر الأول "لتدويل التعليم"، والذي أقيم ضمن فعاليات اليوم الرابع للمؤتمر السنوي الأربعون لكلية الطب، الثلاثاء، أن جامعة عين شمس تحرص على مواكبة خطط الدولة في رفع مستوى التعليم الجامعي، خاصة في ظل إعلان عام ٢٠١٩ عام التعليم في مصر.

ولفت إلى أن جامعة عين شمس نجحت في دخول العديد من التصنيفات العالمية وهو ما يؤكد ما تشهده الجامعة من تطور مستمر على كافة الأصعدة.

من جانبها، قالت مدير مكتب التصنيف الدولي بجامعة عين شمس رانيا صلاح، أن تدويل التعليم العالي يعطي مؤشرات لصانعي القرار حول ما تحتاجه مؤسسات التعليم من دعم وفقًا لموقعها على خريطة التصنيف العالمي، كما يعطي مؤشر للرأي العام حول جودة التعليم في كل مؤسسة، فضلاً عن أهمية ذلك لجذب الطلاب الوافدين.

وشمل المؤتمر جلستين متتاليتين، الأولى ناقشت التصنيف العالمي للجامعات، والثانية عن الفرص المتاحة لتمويل البحث العلمي والمنح الدراسية.

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وقال آشون فيرنانديز المدير الإقليمي لمنظمة QS العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن تصنيف الجامعات بدأ في عام 1986 بالمملكة المتحدة ويهدف إلى دعم المؤسسات التعليمية دوليا كما يساعدها في التخطيط للمستقبل.

وقدم فيرنانديز، مقارنة بين تصنيف جامعة عين شمس هذا العام وآخر تصنيف لها في عام 2015، مؤكدًا أن التقييم يجرى مرة كل 3 سنوات.

ولفت إلى نجاح جامعة عين شمس في الحصول على 4 نجوم من أصل 5 في التصنيف العام وحصولها على 5 نجوم في معيار التوظيف والتدريس وخدمة المجتمع، فضلا عن تقدم الجامعة في 11 مجالاً.

وتناول فيليب برونيل مدير البحث العلمي والنشر ببنك المعرفة "EKB"، اهتمام الجامعات المصرية وتعاون 19 جامعة مع بنك المعرفة، مشيدًا بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية في تشكيل لجنة مسئولة عن نشر الوعي بدور وأهمية بنك المعرفة.

وأشار إلى عقد العديد من ورش العمل من خلال سفراء بنك المعرفة بمختلف الجامعات المصرية.

وطالبت علا لورانس مستشار النشر الدولي ببنك المعرفة، لتعميم خطة جامعة عين شمس وتجربتها في النشر الدولي لما حققته من نتائج متقدمة، مؤكدة أن جامعة عين شمس بصدد تستضافة ورشة عمل IOP لمختلف الجامعات المصرية في الخامس و العشرين من أبريل المقبل.