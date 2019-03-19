حدث في 12 ساعة| الطيران تعلن زيادة رسوم المغادرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث، من بينها إعلان وزارة الطيران المدني زيادة الرسوم المقررة، والتي تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على رحلات الطائرات المنتظمة أو العارض "الشارتر" سواء الدولية والداخلية من المطارات المصرية.

كما أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، وتستمر حتى يوم 28 مارس الحالي في 11 محافظة.

ويستعرض الخليج 365 أبرز الأحداث المحلية حتى الآن:

زيادة رسوم المغادرة بالمطارات 5 دولارات

أعلنت وزارة الطيران المدني زيادة الرسوم المقررة، والتي تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على رحلات الطائرات المنتظمة أو العارض "الشارتر" سواء الدولية والداخلية من المطارات المصرية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة جاءت بعد دراسة متأنية وطبقاً لما هو معمول به في جميع مطارات العالم، وبما يتوافق مع التحديات ومطالب تطوير المنظومة الخدمية بالكامل بالمطارات المصرية.

إطلاق المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم 28 مارس الحالي في 11 محافظة.

وتستهدف المرحلة الثانية من الحملة تجريع 4 ملايين و73 ألف طالب وطالبة بعقار "المبندازول 500 مجم".

"الأرصاد" تحذر المواطنين في آخر ساعات الشتاء

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح والتحذيرات للمواطنين، مع انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

وينتهي فصل الشتاء رسميا، مساء الأربعاء، ويبدأ فصل الربيع، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساءً لمدة 92 يومًا.

وأضاف شاهين لمصراوي: خلال اليومين المقبلين سترتفع درجات الحرارة في النهار لكن في الليل ستنخفض خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، لذلك نحذر المواطنين من تخفيف الملابس بشكل مباشر، وننصح: "التخفيف لازم يكون بشكل تدريجي".

"الوزراء" ينفي توزيع بسكويت منتهي الصلاحية على التلاميذ

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير عن توزيع بسكويت منتهي الصلاحية على تلاميذ المدارسفي عدد من المحافظات وتسببه في الإصابة بحالات تسمم بينهم.

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وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع وجبات مدرسية منتهية الصلاحية.

مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ خطوات فورية؛ لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"، بالإضافة إلى علاج ضيوف مصر من الأخوة اللاجئين، موجهاً بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية في الدولة لضمان التنفيذ السريع للمبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية التي صدرت في ختام أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي استضافته مدينة أسوان.

الحكومة توضح حقيقة إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير عن إجراء التحليل العشوائي للمخدرات لجميع المواطنين بالدولة.

وأوضح المركز في بيان له الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم صحة وجود أي قرار بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، وذلك في إطار سعى الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة.

وزير التعليم العالي يعلن فوز مصر للمرة الثانية بمقعد نائب رئيس اليونسكو

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن فوز مصر للمرة الثانية على التوالي بمقعد نائب الرئيس ممثلا للمجموعة العربية لليونسكو فى لجنة الخبراء الحكوميين الدولية المعنية بدراسة المشروع الأولي للاتفاقية العالمية حول الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، المنعقدة حاليا بمقر اليونسكو بباريس خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الجاري.

وأشار عبد الغفار، إلى انتخاب مصر أيضاً كمقرر بالمكتب المنوط بالاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الخبراء.

حقيقة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.

وأوضح المركز في بيان له الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمالية، ونفتا تلك الأنباء تماماً، وأكدتا أنه لا صحة لإعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك.