- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحصيل مبلغ 250 جنيهًا نظير استصدار صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس شركة أو عقد التعديل.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي حمل رقم 49 لسنة 2019، على أن ينفذ جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية، هذا القرار كل فيما يخصه.
ووفقًا للقرار، يتم تطبيق التطبيق اعتبار من الأحد 24 مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر التموين: 250 جنيهًا رسوم إصدار صورة طبق الأصل من عقد تأسيس شركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.