التموين: 250 جنيهًا رسوم إصدار صورة طبق الأصل من عقد تأسيس شركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحصيل مبلغ 250 جنيهًا نظير استصدار صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس شركة أو عقد التعديل.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي حمل رقم 49 لسنة 2019، على أن ينفذ جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية، هذا القرار كل فيما يخصه.

ووفقًا للقرار، يتم تطبيق التطبيق اعتبار من الأحد 24 مارس الجاري.