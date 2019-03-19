"التموين": 16 يومًا فقط لاستخراج البطاقات التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انخفاض مدة استخراج بطاقات التموين إلى فترة لا تتعدى 16 يوما.

وذكرت الوزارة في - بيان اليوم الثلاثاء - أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من مدير مديرية تموين الجيزة هشام كامل سعد الله، بشأن المدة الزمنية لفترة استخراج البطاقات التموينية، وذلك من خلال سحب المديرية عينات عشوائية للبطاقات لتحديد فترة دورة استخراج البطاقات الواردة للمديرية، وبالاستعلام عن موقف تلك البطاقات تبين أن الفترة المستغرقة ما بين تاريخ إنشاء الطلب وتاريخ وصول البطاقة للمديرية لا تتعدى المدة المذكورة، ما يؤكد انتظام الدورة المستندية وسرعة استخراج البطاقات.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور علي المصيلحي، اليوم، احتفال أقامته اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة بمناسبة عيد الأم لتكريم الأمهات المثاليات بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة.

وأبدى المصيلحي اهتمامه بتكريم الأمهات المثاليات بالوزارة، مقدما الشكر والتقدير لكل السيدات العاملات بالوزارة لما يبذلنه من مجهودات وأعمال، مؤكدا أن الأم رمز العطاء والإخلاص والمحبة والتضحية بدون مقابل، وأثنى على الدور العظيم للأم المصرية التي أسهمت في جعل هذا المجتمع متميزا.

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ومن جهة أخرى، أشار - بيان الوزارة - إلى أن الإدارة العامة للرقابة التجارية بقطاع التجارة الداخلية نفذت حملة مفاجئة على محل يعمل في تقليد وبيع محلول عدسات طبية لاصقة بناء على شكوى مقدمة، وعلى تحركت الإدارة المختصة للتأكد من جدية المعلومة واتخاذ اللازم في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتخزين وتحريز 89 عبوة محلول 60 مل، لعدسات طبية لاصقة، و24 محلول 120 مل عدسات طبية لاصقة، والتحفظ عليها لعدم وجود مستندات لها، وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة الموسكي ضد المسئول وصاحب المحل لعرضه علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم مداهمة محل مستحضرات ومستلزمات تجميل - بجوار محل الشكوى - وتبين وجود 45 عبوة محلول 60 مل لعدسات لاصقة، و32 عبوة محلول 120 مل لعدسات لاصقة، وتم تحرير محضر آخر جنح أمن دولة قسم الموسكي لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لإدارة وتشغيل محل تجاري بدون ترخيص وسجل تجاري، وحيازة سلع غير مصحوبة بالفواتير والمستندات الدالة على مصدرها.