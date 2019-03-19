الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن "التشجيعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أسماء 90 فائزًا في مسابقة الوزارة التشجيعية للقرآن الكريم بفروعها الأربعة بمختلف المحافظات بإجمالي مكافآت مالية بلغت 146250 جنيهًا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن 40 فائزًا من بين هؤلاء الفائزين اجتازوا المسابقة في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا، وأن جوائز كل متسابق تراوحت ما بين 1500 و3 آلاف جنيه، فيما اجتاز 20 متسابقا المسابقة في فرعها الثاني: حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، فيما تراوحت الجائزة ما بين 1500 و2000 جنيه.
أما الفرع الثالث للمسابقة لحفظ نصف القرآن الكريم فاز بها 15 متسابقا، وقيمة كل منها ألف جنيه، وكذلك بالفرع الرابع لحفظ ربع القرآن وفاز بها 15 متسابقا، وقيمة الجائزة 750 جنيها.
وللتعرف على أسماء الفائزين (اضغط هنا).
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