القوى العاملة: نعمل للحد من ظاهرة عمالة الأطفال وإعادة تأهيلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى للحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، على رأسها عملهم في سلاسل إمداد القطن بمصر، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتشال هؤلاء الأطفال من مثل هذه الأعمال وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل اليوم حول وضع خطة للإسراع بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في سلاسل إمداد القطن بمصر التي تنظمها منظمة العمل الدولية، وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والقوى العاملة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وفي بداية كلمته، وجه الوزير رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل امرأة وأم مصرية بمناسبة عيد الأم.

وأكد سعفان أهمية قضية عمالة الأطفال للدولة المصرية بصفة خاصة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل القضاء على تلك الظاهرة، والتي بدورها ستسهم في الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك إيمانا بالمبادئ التي أرستها اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 لسنة 99 والتوصية الملحقة بها رقم 190 لسنة 99.

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وأوضح أن الوزارة قامت في الآونة الأخيرة بعدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة بشكل واضح في تحقيق الهدف المنشود ومن هذه الإجراءات.

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تشمل إضافة عدد من الأعمال والمهن ضمن مشروع القرار الوزاري الذي يحدد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لأعمارهم المختلفة، والتي تعد من أسوأ أشكال عمل الأطفال والتي لم يكن يشملها القرار الحالي.

كما تشمل تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التي يحتمل تواجد كثافة في عمالة الأطفال بها، والتركيز بشكل خاص على المنشآت الزراعية، وقد تم إعداد خطة من قبل الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالاشتراك مع إدارة تفتيش العمل للتفتيش على المنشآت بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة المعنية.

وأشار إلى أنه تم إجراء تدريبات متخصصة لمفتشي العمل على أحكام تشغيل الأطفال في قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له وقانون الطفل والاتفاقية الدولية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية لترسيخ المفاهيم الصحيحة وتوحيدها لدى المفتشين.