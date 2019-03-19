أخبار مصر | وكيل "خارجية البرلمان": "زي ما حررنا طابا هنطهر سيناء من الإرهاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "خارجية البرلمان": "زي ما حررنا طابا هنطهر سيناء من الإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن "طابا" جزء غالي من تراب الوطن، نجحت الدبلوماسية المصرية، ورجال القوات المسلحة في تحرير آخر جزء من الأراضي المصرية.

وعبر "عقيل" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" عن فخره بهذه الذكرى السنوية، وعلو وشموخ الرأس المصرية في تحرير هذه البقعة، لذلك يجب على كل مصري أن يحتفل بهذا اليوم العظيم، الذي يؤكد أن مصر قوية صامدة، واستطاعت بكل عزه وكرامة استرداد أراضيها مرة أخرى.

وأشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن القوات المسلحة مازالت تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وتطهر سيناء من العناصر الإجرامية التي تحاول ارتكاب أي عمليات إرهابية تستهدف بها الوطن، مؤكدًا أن مصر بشعبها وشرطتها وقواتها المسلحة وقيادتها السياسية ستتصدى للإرهاب، مضيفًا: "زي ما حررنا طابا هنطهر سيناء من الإرهاب".

ويُصادف اليوم الثلاثاء 19 مارس من كل عام ذكرى تحرير سيناء، ورفع العلم المصري على أرض طابا، فهذا اليوم المجيد يتذكر فيه جموع الشعب المصري أمجادهم وانتصاراتهم وبطولاتهم وشجاعتهم في المعارك التي خاضها الجيش المصري من أجل استعادة أراضيهم من سيطرة العدو الإسرائيلي الذي لم يتخل عن شبر واحد من الأراضي المصرية.