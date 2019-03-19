أخبار مصر | إسماعيل عبد الغفار يستقبل مدير شعبة التعاون التقني بالبحرية الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسماعيل عبد الغفار يستقبل مدير شعبة التعاون التقني بالبحرية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، مدير شعبة التعاون التقنى بالمنظمة البحرية الدولية IMO، جيوفينال شيوندو، بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبي قير في الإسكندرية.

وتأتى زيارة مدير شعبة التعاون التقنى بالمنظمة البحرية الدوليةIMO للأكاديمية بهدف تنفيذ أنشطة التعاون التقني بالتعاون بين الأكاديمية والمنظمة البحرية الدولية.

وأشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، بتميز العلاقات الثنائية بين الأكاديمية والمنظمة البحرية.

وأشار عبد الغفار إلي أن مثل هذه الزيارات تسهم في تحقيق رؤية الأكاديمية والمنظمة البحرية الدولية، وقام سعادة جيوفينال شيوندو بجولة تفقدية بمقر الأكاديمية الرئيسي تضمنت زيارة مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل.

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كما قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتقديم هدية تذكارية للضيف، بينما قام الأخير بمنح رئيس الأكاديمية العربية هدية تذكارية تحمل شعار المنظمة البحرية الدوليةIMO.

ووقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ونادى قضاة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك ضمن فعاليات ختام المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مؤتمر مارلوج 8 ".

ووقع علي البروتوكول الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والمستشار عبد العزيز ابو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية .

ويأتي هذا استمرارًا للتعاون بين الأكاديمية ونادي قضاة الإسكندرية لتنمية مهارات السادة المستشارين وذويهم، ويتضمن البروتوكول عدة بنود أهمها ما يخص برامج الدراسات العليا والدرجات العلمية في الماجيستير والدكتوراه مع معهد النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية والتعاون مع كلية الدراسات العليا في الإدارة بالإسكندرية.

وقال المستشار عبد العزيز ابو عيانه أن الأكاديمية مفخرة العرب وهى ثمرة للعمل العربي المشترك، معربا عن تمنيانه بإقامة فروع لها في مختلف الدول العربية، وطلب من رئيس الأكاديمية توجيه الدعوة للقيادة السياسة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة مهرجان الشباب القادم في الأكاديمية.