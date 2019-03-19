أخبار مصر | برلماني عن تحرير طابا: ذكرى عظيمة لجميع المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن تحرير طابا: ذكرى عظيمة لجميع المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، أن عيد تحرير طابا، ورفع العلم المصري فوقها، يمثل ذكرى عظيمة كل عام لدى المصريين الذين استعادوا أراضيهم من السيطرة الإسرائيلية، من خلال الدبلوماسية والجيش المصري الذي لم يتخل عن شبر واحد من الأراضي المصرية.

وقال "السيد" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365": إن الاحتلال الإسرائيلي أعاد جزءًا من أراضي سيناء إلى مصر عام 1982م، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978م، بينما في عام 1988 تمَ الانتهاء من تحرير جميع أراضي سيناء، عندما رفع الرئيس علم مصر فوق أرض طابا، والتي تعد آخر المناطق التي تمَ تحريرها من أرض سيناء" مما يوضح قوة مصر في استعادة أراضيها مرة أخرى.

وأشار اللواء حسن السيد، إلى أن الجيش المصري له انتصارات عديدة مشرفة مثل معركة "رأس العش" وهي إحدى معارك التي خاضها الجيش المصري في مواجهة جيش العدو الإسرائيلي عام 1967 وانتصر فيها الجيش المصري، وتدمير المدمر البحرية الإسرائيلية "إيلات" بعد قيام القوات البحرية المصرية باغراقها في البحر الأبيض المتوسط، وغيرها من المعارك التي انتصر فيها، مما يؤكد أن الجيش المصري منذ نشأته وهو يعمل على حماية الوطن والحفاظ على الأمن والأمان، من أي عدو يحاول التسلل إلى الأراضي المصرية، لأن لديه عقيدة ثابته وهي النصر أم الشهادة.

