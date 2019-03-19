أخبار مصر | افتتاح معرض خيري بـ"المجان" خدمة لطالبات جامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض خيري بـ"المجان" خدمة لطالبات جامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور أشرف عطية البدويهى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس كلية طب البنات بمقر الكلية داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر.

وثمن رئيس الجامعة الجهد المشهود الذي تقوم به إدارة الكلية بقيادة الدكتورة نيرة حسن مفتاح، عميدة الكلية، والدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مريم أبو شادي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأشاد بالنهضة التي تشهدها الكلية على كافة المستويات، والتي على أثرها تمكنت الكلية من الحصول على شهادة الجودة والاعتماد، وكانت أول كلية يتم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عام ٢٠١٤م، داعيا المولى عز وجل لكلية طب البنات بالتوفيق خاصة وأنها على أعتاب تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

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وفي هذا الإطار كرّم رئيس الجامعة عدد من أساتذة الكلية الذين أسهموا بشكل كبير فى النهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية والارتقاء برسالة الكلية على المستوى البحثي والمجتمعي.

وعلى هامش الزيارة دشن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة معرضا خيريا لطالبات الكلية بالمجان خدمة للطالبات.

جدير بالذكر أن هذا المعرض الخيرى يعد الثالث الذى تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لخدمة الطلاب والطالبات بمختلف كليات جامعة الأزهر.