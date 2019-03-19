أخبار مصر | ننشر خريطة قطاع القنوات الإقليمية للاحتفال بعيد الأم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خريطة قطاع القنوات الإقليمية للاحتفال بعيد الأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بعيد الأم من خلال قنوات القطاع، بتطويع برامجها وإذاعة بروموهات والتنويهات علي مدار اليوم كالتالي:

قناة القاهرة:

تحتفل قناة القاهرة بعيد الأم من خلال تطويع عدد من البرامج منها:

- برنامج (صباح القاهرة ) و الذي يعرض من الساعة 9.30 وحتى 11.00 صباحا و حلقة خاصة عن عيد الأم.

- برنامج (جدد حياتك) و الذي يعرض من الساعة 11.00 و حتي 12.00 ظهرا في حلقة خاصة عن مكانة الام في الإسلام.

- تعرض القناة في فترتي المساء والسهرة عدد من البرامج المطوعة من أجل الاحتفال بعيد الأم مثل : برنامج(نبض الشارع) يحتفل بالامهات في دور المسنين، وبرنامج (مع الناس) في حلقة تحتفل بالامهات المثاليات، برنامج (١/2 ساعة إذاعة) حلقة عن دور الإذاعة في الاحتفالات بعيد الأم، برنامج (السميعة) حلقة خاصة عن أجمل اغاني عيد الأم.

- في السهرة يعرض برنامج (بحر النجوم) في حلقة خاصة عن أشهر من قامت بدور الام في الدراما المصرية، وتعرض السهرة الدرامية (نصيحة أمي).

قناة القنال:

تحتفل قناة القنال بعيد الأم من خلال تطويع عدد من البرامج منها:

- برنامج (صباح القنال) والذي يعرض من الساعة 9.30 وحتى 11.30 صباحا و حلقة خاصة عن عيد الأم.

- تعرض القناة من الساعة ٢ ظهرا برنامج (البيت) في حلقة خاصة عن عيد الأم.

- في الساعة. 4.00 عصرا تعرض برنامج (نت شو) حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم.

- وفي المساء والسهرة تعرض عدد من البرامج المطوعة من أجل المناسبة منها: برنامج (أفلا يفكرون)، برنامج (أغاني وحشاني)، وبرنامج (اخبار القنال).

قناة الإسكندرية:

تحتفل قناة الإسكندرية بعيد الأم من خلال تطويع عدد من البرامج منها:

- برنامج (صباح الإسكندرية) والذي يعرض من الساعة 9.00 وحتى 11.00 صباحا في حلقة خاصة عن الاحتفال بعيد الأم وتكريم الدولة للأمهات المثاليات بمحافظات الإقليم .

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- وتعرض مجموعة من البرامج في فترة الظهيرة التي تحتفل بعيد الأم مثل:برنامج (ولسة صغيرين) لقاءات مع الأطفال عن كيفية الاحتفال بعيد الام واختيار الهدايا الملائمة، وبرنامج (كل يوم) لقاء أمهات ومشرفات في دور المسنين بمناسبة عيد الأم، وكذالك برنامج (انتي الأجمل)، وبرنامج (هنو وغنوا).

- وفي فترة المساء يتم عرض عدد من البرامج الفنية و المنوعات التي تتناول الاحتفال بعيد الام مثل :برنامج (لف وارجع تاني)، وبرنامج (ليالي الأوبرا)، وبرنامج (اسكندرية مباشر)، وبرنامج (موجة نغم)، وبرنامج (هذا المساء).

- في السهرة يعرض برنامج (اسكندرية اون لاين) حلقة خاصة للاحتفال بعيد الام عبر الانتر نت وشبكات التواصل الاجتماعي.

قناة الدلتا:

تحتفل قناة الدلتا بعيد الأم من خلال تطويع عدد من البرامج منها:

- يعرض من الساعة 9.15 وحتى 11.00صباحا برنامج (صباح الدلتا) حلقة خاصة عن عيد الأم.

- ويعرض في الساعة 12.00 ظهرا برنامج (الدين المعاملة) حلقة عن فضل الأم.

- يعرض برنامج (دلتا مصر) في الساعة 6.00 إلي الساعة 7.30 مساء حلقة خاصة بعيد الأم.

- في المساء والسهر تعرض عدد من البرامج المطاوعة من أجل المناسبة مثل : برنامج (زمان يا دلتا)، وبرنامج (اسهر معانا) حدوتة مصرية عن الأم المصرية.

- ويتخلل فقرات اليوم اغاني عيد الأم .

قناة طيبة:

تحتفل قناة طيبة بعيد الأم من خلال تطويع عدد من البرامج منها:

- برنامج (صباح طيبة) والذي يعرض من الساعة 10.00 وحتى 12.00 ظهرا عن حلقة خاصة يستضيف فيها الأمهات المثاليات) .

- وتعرض القناة برنامج (حياتنا) في الساعة 1.00 ظهرا حتي الساعة 2.30 في حلقة خاصة بعيد الأم .

- وفي فترة المساء تعرض برنامج(نساء من التاريخ) في حلقة مطوعة عن عيد الأم، وبرنامج (للصغار فقط).

- في السهرة تعرض برنامج (اهلا وسهلا)، وبرنامج (شارع الجنوب) سيتم استضافة أمهات مثاليات وعرض فقرات مرتبطة بعيد الأم .

- وتعرض القناة على مدار اليوم فواصل و أغاني بالاحتفال بعيد الأم.