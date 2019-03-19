أخبار مصر | جامعة مصر تحصل على جائزة "التميز" عن قوافلها الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة مصر تحصل على جائزة "التميز" عن قوافلها الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن حصولها على جائزة التميز من قبل الأمانة العامة لمجلس الوحدة العربية الاقتصادية عن دورها في دعم مبادرة "القوافل الطبية الخيرية" للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

وقال المجلس، إنه من المقرر تسليم الجامعة الجائزة خلال فاعليات تسليم جوائز "التميز للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية"، 23 مارس الجاري، مؤكدًا أن الجائزة التي منحتها لجامعة مصر للعلوم والمستشفى الجامعى التابع لها نتيجة لدورها بالارتقاء بالعمل المؤسسي المتميز لما له أهمية كبيرة في دعم اقتصاديات الدول العربية وخاصة المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

ومن المقرر أن يسلط الضوء خلال الاحتفالية على الدور المجتمعي الخيري الذي تقدمه مستشفى سعاد كفافي الجامعى، حيث قدمت نحو 18 قافلة طبية لعدد من قرى ومراكز محافظات مصر ومنها: "سوهاج والأقصر ورأس سدر والوادي الجديد ومرسى علم وشمال سيناء ونويبع وبورسعيد"، وساهمت في علاج الألاف من المرضى بالمجان بعد الكشف عليهم خلال القوافل الطبية لقرى ومراكز المحافظات، ومن يرى أطباء القافلة أن يحتاج لتدخل جراحي يتم تحويله إلى مستشفى الجامعة بمدينة 6 أكتوبر لعلاجه.

وتتضمن القوافل عيادات منها: "الرمد، والعظام، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، المعمل، الجلدية والتناسلية، المسالك البولية، المخ والاعصاب، الأسنان وجراحة الوجه والفكين، الأشعة".

وقال خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب يسعى لتفعيل دوره المجتمعي لخدمة المواطنين عبر تقديم القوافل الطبية المجانية لعلاج المرضى في القرى الأكثر احتياجًا، مُؤكدًا أن هناك المزيد من الخطط التي ستتحرك على أساسها القوافل الطبية الفترة المقبلة.