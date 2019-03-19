أخبار مصر | ننشر خريطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الأم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خريطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإذاعة المصرية، عن إعدادها احتفالية خاصة على مدار يوم الخميس المقبل، بمناسبة عيد الأم، يتخللها إذاعة تنويهات وأغاني تتفق مع المناسبة، والتي جاءت على النحو التالي:

حيث جاءت خطة شبكة البرنامج العام والتي تشمل إذاعتي البرنامج العام وإذاعة الكبار للاحتفال بيوم عيد الأم بإذاعة عدد من الفقرات المفتوحة للتواصل مع المستمعين وعلماء الاجتماع والأمهات المثاليات وكتاب وفنانين ورياضين ومنها: ستديو 2، الكلام الطيب، ساعة فرحة.

وتذيع الشبكة عدد من البرامج الثقافية المطوعة للمناسبة ومنها: الرسم بالكلمات، سطور استوقفتني، حكايات أدبية ، فن الحياة.

و تطوع الشبكة برامج "مصر بخير، ما يطلبه المستمعين، فنون شعبية ، تحيا مصر ، استني اقولك" للمناسبة والحديث عن نماذج للمرأة المصرية الناجحة.

كما تذيع مجموعة من البرامج الدينية للحديث عن المناسبة واستقبال العام الجديد ومنها: "حديث الصباح" و"حديث التراث" و"المجلة الإسلامية" لباقة من علماء الدين.

وسيتم تغطية لاحتفال وزارة التضامن الاجتماعي باعياد الاسرة ولقاءات مع الامهات المثاليات.

وقدمت إذاعة الكبار مجموعة من الفترات للحديث عن ومنها: قلب مصر ، صانعة الابطال ، صباح الخير يا مولاتي ، الجنة تحت اقدامها، فضلاً عن العديد من البرامج المطوعة والأغنيات وفقرات الربط .

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وتحتفل الشبكة الثقافية بالإذاعة المصرية والتي تضم إذاعات البرنامج الثقافي والبرنامج الموسيقي والبرنامج الأوروبي المحلي بعيد الأسرة.

حيث ستقدم مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج والأغنيات والحفلات الموسيقية التي تحتفل بالمناسبة.

وجاءت خطة إذاعة صوت العرب للاحتفال بيوم عيد الأم عبر تطويع الفترات المفتوحة والبرامج طوال اليوم ومنها: يومك سعيد، صباح الخير يا مولاتي، انا في انتظارك، امهات في الفن، الست دي امي ، يا سادة يا كرام ، الشارع العربي.

وتحتفل إذاعة الشرق الأوسط بيوم عيد الأم من خلال يوم خاص علي العديد من البرامج المطوعة والفترات المفتوحة للتواصل مع المستمعين ونجوم وشخصيات المجتمع ومنها: خدوا بالكم دي مصر، هدية ماما، ماما اشتغل - مين ربي، سوبر ماما، اجمل غنوة، ماما دوت نت.

وتشمل شبكة الإذاعات الإقليمية: إذاعة القاهرة الكبرى وإذاعة وسط الدلتا وإذاعة شمال سيناء وإذاعة الإسكندرية وإذاعة القنال وإذاعة مطروح وإذاعة شمال الصعيد وإذاعة جنوب سيناء وإذاعة الوادي الجديد، حيث ستقوم شبكة الإذاعات الإقليمية بتطويع برامجها المختلفة وفقراتها المفتوحة للحديث عن مكانة وعطاء الأم وحث الابناء علي بر الوالدين ، كما سيتم تغطية احتفلات المحافظات والجهات المعنية بالأمهات المثاليات.

وتقدم شبكة الاذاعات الموجهة التهنئة للمستمعين بيوم عيد الأم وتذيع حديث ديني "وبالوالدين احسانا"، وحديث ثقافي عن الاحتفال بعيد الأم ، واذاعة برامج خاصة مطوعة عن المناسبة.