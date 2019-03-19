أخبار مصر | "المرافق" تمنح 50 ألف جنيه لأسرة شهيد "التيار الكهربائي" بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرافق" تمنح 50 ألف جنيه لأسرة شهيد "التيار الكهربائي" بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، تكريم الشهيد العامل أحمد علي محمد، والذي وافته المنية إثر إصابته بالتيار الكهربائي، وهو يؤدي عمله بأحد خطوط الضغط الهوائي بالسويس.

ومن جانبه وافق مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي، منح 50 ألف جنيه لأسرة الشهيد.

"عمال مصر" تدشن حملة قومية ضد "السموم وتعاطي المخدرات"

قررت سكرتارية السلامة والصحة المهنية والتامين الصحي باتحاد العمال، تدشين حملة قومية لتوعية العاملين بمخاطر السموم وتعاطي المخدرات على الصحة العامة وتأثيرها على الاقتصاد القومي.

وطالب النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد جميع أعضاء المنظمات النقابية، البدء فورا في تدشين الحملة عن طريق رفع شعارات داخل منشات العمل تحمل "لا للتعاطي لا للإدمان لا لتجارة العقاقير المخدرة".

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وشدد "وهب الله" أمام ممثلي السلامة والصحة المهنية في 27 نقابة عامة فى اجتماعهم برئاسة مجدي الحساني نائب رئيس الاتحاد العام للسلامة المهنية، على سرعة تشكيل اللجان المعنية بالسلامة المهنية والتي تضم 50% من العاملين بالمنشاة.

وقال نحن من واجبنا المشاركة فى تفعيل المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحة، مشيرًا إلي أن حملة 100 مليون صحة، هى من انجح الحملات التي لها تأثير مباشر على صحة المواطن.

وفى المجال التشريعي أكد وهب الله في الاجتماع الذي حضره سعيد النقيب النائب الأول لرئيس الاتحاد العام، والدكتور على عبد الوهاب رئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم، على ضرورة المشاركة فى تطوير التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وقال سعيد النقيب يجب ان نفعل التشريع عن طريق الوعي الوقائي لخطورة الإدمان وان يتم تحليل عشوائي كل 6 شهور على المدمنين وتشديد العقوبة عليهم.

أكد وهب الله على دور شباب العمال فى هذه الحملات القومية والمشاركة الايجابية فى تعديل الدستور مطالبا النقابات العامة بسرعة تشكيل لجان لشباب العمال لانضمامها تحت مظلة الاتحاد العام لشباب العمال المنشأ حديثا بقرار من الدكتور وزير الشباب والرياضة.