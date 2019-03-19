أخبار مصر | وكيل "دفاع النواب": شعرت بقيمة نصر أكتوبر بعد تحرير طابا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "دفاع النواب": شعرت بقيمة نصر أكتوبر بعد تحرير طابا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن فرحته بالذكرى الثلاثون لتحرير طابا، قائلا:"أطالب الشعب المصري بكافة طوائفه أن يفتخروا بالتضحيات التي قدموها رجال وأبطال الجيش المصري العظيم من أجل استرداد شبه جزيرة سيناء وكل ذرة من تراب أرض مصر من العدو الصهيوني".

وقال العوضي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن احتفال المصريين بذكرى تحرير طابا ما هو إلا استكمال للنصر حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات ساهم بسياسته الحكيمة والرشيدة في إتباع نهج سياسة دبلوماسية استطاع من خلالها استرجاع أرض مصر كاملة، وتابع: "أنني كان لي الشرف للمشاركة في حرب أكتوبر 1973.. وشعرت بقيمة نصر الحرب بعد استرجاع وتحرير طابا".

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الدبلوماسية المصرية انتهجت الطرق السلمية لحل النزاعات حول ملكية أرض طابا بعد اللجوء للتحكيم الدولي تزامنًا مع خطابات العدو الصهيوني بأنه لن يفرط في أي شبر من الأراضي المصرية ألا أن الإرادة المصرية انتصرت في النهاية.