أخبار مصر | ننشر أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، منذ قليل، أسماء الفائزين في مسابقة الأوقاف المحلية التشجيعية للقرآن الكريم لعام 2019 م، وجوائز كل منهم، وخصصت الوزارة مكافآت قدرها (146 ألف جنيه) للفائزين، وأسمائهم كالتالي:

أولًا : الفائزون في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملًا:

1. محمد سعد توفيق عبد السلام

2.يوسف صبح على السيد عوض

3.إسراء علاء عبدالجليل عبده شوشة

4.نيرة بدر عباس أحمد الخولي

5.سارة محمد محمد زكريا

6.أحمد محمد عبدالحميد أحمد

7.كريم حسن حبشي حميدة

8.عبدالله محمد عبدالله عبد العزيز

9. محمود علاء الدين سباعي

10.أسماء عادل سيد أحمد محمد

11.علي مصطفى علي عبد الحميد ليلة

12.يوسف عادل عباس أحمد

13.بسمة فايز مبروك عبدالواحد

14.محمد السيد مصطفى

15.أحمد محمود طلبة أبوالنجا

16.حمدي سالم زكي أحمد

17.سمر عاطف جمعة الساعي

18.أحمد عبد اللاه رشدي عبد اللاه

19.محمد إبراهيم ناجي الجندي

20.عبدالله محمود رمضان محمد

21.هاجر ناصر السيد هاشم

22.عبدالحميد دياب عبدالحميد زايد

23.جهاد سليمان السيد عبد المولي

24.احمد سعيد محمد عامر

25. محمد وليد محمد الدسوقي

26. سندس احمد الدسوقي

27.سارة عبد النبي محمد الشرقاوي

28.احمد محمود احمد ابراهيم

29.عاصم زكريا عثمان عباس

30. اسراء خليل رضوان خليل

31.مصطفى هاشم مصطفى أبو النيل

32.فاطمة أبو مدين احمد محمد

33.تسابيح عبدالرحمن السعيد سعد

34.زينب محمود رفاعى شمس الدين

35.ابراهيم رافت عبدالنبي البيجاوى

36. اسماعيل محمود اسماعيل

37.محمد السيد إبراهيم أبراهيم أحمد

38.إبراهيم أحمد إبراهيم

39.مي محمد حسن هنيدي

40.عبدالله عبد الظاهر محمد أبو زيد

ثانيا: الفائزون في مسابقة حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم :

1. أسماء عادل سيف

2. نوران صبرى السيد محيى

3. نجوى عبد الصبور ابو المجد حسين

4. شهد محمد عثمان أحمد

5. ريم سمير عبدالستار عبدالرازق

6.دنيا هاني فاروق حامد

7. يوسف عماد السيد عبده

8. عبد الرحمن محمود سيد محمود

9. عزام عماد دياب

10.عبدالله سليم محمود

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11.مريم الغزالى محمد محسن

12.روان أشرف عبد المعطى الغرباوى

13.طه بلال سيد احمد وهدان

14.محمد عبدالله محمد يونس

15.عبدالرحمن أيمن مجيب محمود

16. حبيبة هاني ماهر أحمد

17.خالد محمد منتصر محمد

18.جنة حسن حسن أحمد رمضان

19.آية محمد ممدوح محمد اسماعيل

20.عمر سيد عمر محمد

ثالثا: الفائزون في مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم:

1.رفيدة علاء عبدالجليل شوشة

2.صفية علاء حامد السيد

3.حمزة خالد جمال الدين جودة

4.سارة أحمد إبراهيم

5.محمد خالد ثابت احمد

6.غادة رجب السعيد رجب

7.الشاذلي منصور أحمد

8.عبد الرحمن خالد طنطاوى أحمد

9.يوسف صالح علي طه

10.ندا إبراهيم متولي زايد

11.حسن محمود عوض عبد العزيز

12. منتصر محمد منتصر محمد

13.جنات أمير محمد عبد الحافظ

14.محمد عبدالجليل محمد الغريب

15.ندى محمد محمود محمد

رابعا: الفائزون في مسابقة حفظ ربع القرآن الكريم:

1.هلال الزكي عبدالمنعم

2. عبدالرحمن عاصم عبدالحميد

3.تيسير عيد حسن محمد

4. محمد دياب عبدالحميد زايد

5. هاجر إبراهيم جمال

6. عائشة حسن محمد عبدالوهاب

7. روناء محمد أبوزيد عيسى

8. يوسف عبدالله توفيق عبدالله

9.منة الله وليد محمود عامر

10.رحمة عبدالله حسن محمد منصور

11.خديجة حسني علي محمد منيكر

12.معاذ علاء ثابت احمد

13.هاجر عبد الحليم عبد الغنى حميد

14.ايثار عبد الحليم محمود احمد

15.بسمة جلال أحمد رزق الشربيني