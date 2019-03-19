أخبار مصر | أهالي بني سلامة يعيشون العذاب.. ومجلس المدينة يحتفل بلافتة!!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهالي بني سلامة يعيشون العذاب.. ومجلس المدينة يحتفل بلافتة!! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صفحة رئاسة مركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة خبرًا في 14 مارس 2019 نصه.. "في استجابه فورية لمركز ومدينة منشأة القناطر تمت الموافقة من قبل الشركه الوطنية للطرق على رغبة أهالي بني سلامة في وضع لافتات إرشادية لمطالع ومنازل الطريق الإقليمي باسم قريه بني سلامة، وقد تم تحديد موعد للمعاينه لتحديد اماكن اللافتات . ويتقدم السيد اللواء ايمن السعيد رئيس مركز ومدينه منشاه القناطر بالشكر لأبناء قرية بني سلامة لسعيهم فى تلبية رغبتهم وألف مبروك لهم وشكرا للشركة الوطنية للطرق".

وسرعان ما انهالت التبريكات والتهاني ممن يتشدوق بالمسئولين، وأكد عددًا من الأهالي أنهم يعانون العذاب منذ شهر بسبب عدم وجود نزلة وطلعة على الإقليمي.

الغريب أن تتمالك الفرحة الأهالي من قرية بني سلامة الشقيقة بالموافقة على عمل لوحة أو لافتة على الطريق الدائرى الإقليمي الذي أفتتح العام الماضى.

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بالطبع الأمر مفرح لكنه ليس الأمر المهم والشئ الذي يستحق كل هذه الضجة وكل هذا الترويج أو "الهيصة " فالطريق الدائري الإقليمي بمنطقة شمال الجيزة وتحديدًا بني سلامة ابتلع مئات الأفدنة من أفضل الأراضي الطينية الزراعية الخصبة الملاصقة للنيل من أهل بني سلامة، لكن بعض الأهالي حتى الآن لم يحصل على أبسط تعويض، كما أن الطريق أزيل حرم اضافى له من الجانبين.

بالإضافة إلى أن الأهالي يعيشون معاناة يومية بسبب عدم استكمال النزلة والطلعة على طريق المناشي الخطاطبة السريع رغم وجود بدايتهما ونهايتهما أعلى الرياح البحيري، حيث تم عمل نزلة واحدة فقط بدلا من اثنين باتجاة الخطاطبة وطلعة واحدة فقط بدلا من اثنين باتجاة كارتة الطريق ناحية المنوفية، فالاهالي القادمون من ناحية طريق مصر إسكندرية الصحراوي يسيرون مسافة ٤ كيلو مترات حتى كارتة الخطاطبة ثم يعودون مثلهم إلى النزلة المتجهه للخطاطبة حتى يعودوا إلى اتجاة المناشي بسير ٣ كيلو متر إضافي، حيث أول مسافة النزلة فقط أي حوالى ٢٠٠ متر في نفس طريق العودة إلى طريق المناشي الخطاطبة باتجاة المناشى.. بينما القادم من طريق المناشي الخطاطبة ومتجة الى طريق مصر الاسكندريه الصحراوي يسير نفس المسافة حيث يسير من الطلعة الوحيدة حتى كارتة الخطاطبة باتجاة المنوفية و يعاود حتى بداية الطلعة التى لم تستكمل بإجمالي ١١ كيلو مترا.. ليعود لطريقة الطبيعي الذي لا يزيد عن ٢٠٠ متر هى مسافة الطلعة الطبيعية التى لم تستكمل من طريق المناشي الخطاطبة إلى الدائري الإقليمي ثم الصحراوي.

يذكر أن الطلعة والنزلة اللتان لم تستكملا لا يوجد على أرضمها مشاكل لأنهما يطلعان وينزلان مباشرة على الطريق العمومي المناشى الخطاطبة عكس الطلعة والنزلة الموجودان فهما على أراضي الأهالي وتم عمل إزالات وحدث حولهما مشاكل بينما الطلعة والنزلة وسلم المشاة ليس عليهم أي مشاكل لأنهم على أرض طريق المناشي الخطاطبة العمومي.

كما طرح من قبل أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن بالجيزة المهندس أحمد الشراني، حيث طالب بسرعة استكمال الطلعة والنزلة المرتبطة بالطريق الدائري الإقليمى الواقعة أعلى الرياح البحيري والمؤدية من وإلى طريق المناشي الخطاطبة بالإضافة إلى عمل سلم للمشاة للعبور لمحطة قطار السكة الحديد ببني سلامة، وهذا السلم موجود له القواعد والأساسات و مجهز لهذا العرض لكن لم يستكمل، ويقول الشراني أن استكمال الطلعة والنزلة وسلم المشاة وسلم المشاة سيحقق طفرة كبيرة و راحة الأهالى والسكان، استكمال نزلة وطلعة الطريق الدائري الإقليمى اللتان لم تستكملان نظرًا لعدم وجود نزلة أو طلعة مباشرة علي الطريق مما يضطر الأهالي السير عكس الاتجاة في الاتجاة الآخر، مع العلم بأن النزلة مجهزة و تحتاج إلي الاستكمال فقط و ليس عليهما أى مشاكل .. لكن المسئولين عن هيئة الطرق والكباري لا يأبهون بمعاناة الأهالي و السكان ورحلة العذاب اليومية و المأساة التي يعيشها السكان.