أخبار مصر | القومي للأمومة تشيد بخطة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للأمومة تشيد بخطة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، بإطلاق أول خطة وطنية؛ لمواجهة أسوأ عمل الأطفال، معربًة عن بالغ سعادتها بأن يكون المجلس القومي للأمومة والطفولة شريكًا في إنفاذ هذا المشروع لمواجهة هذه الظاهرة وإنقاذ الأطفال من أسوأ أشكال العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول وضع خطة لمشروع الإسراع لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في سلاسل إمداد القطن بمصر والتي تنظمها منظمة العمل الدولية، وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والقوي العاملة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأكدت "العشماوي" علي ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية والتنسيق التام بينها؛ لمواجهة كافة التحديات، لتنفيذ المشروع على النحو المطلوب.

مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

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أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.